Сербия попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

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Правительство Сербии приняло решение обратиться к России с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщает ТАССсо ссылкой на сербский телеканал РТС.

По данным канала, министерство внутренних дел страны направило России запрос о помощи в рамках соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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