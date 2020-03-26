Песков сообщил о завершении видеосаммита G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видеосаммит G20 завершился, сообщает ТАСС.
В нем принял участие российский лидер Владимир Путин. Саммит прошел в онлайн формате из-за угрозы распространения коронавируса.
Главы государств «Большой двадцатки» обсудили меры по сдерживанию новой инфекции и устранению экономических последствий пандемии.
Онлайн встреча была закрыта для представителей прессы.
Ранее стало известно, что перед саммитом Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.