Песков сообщил о завершении видеосаммита G20

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видеосаммит G20 завершился, сообщает ТАСС.

В нем принял участие российский лидер Владимир Путин. Саммит прошел в онлайн формате из-за угрозы распространения коронавируса.

Главы государств «Большой двадцатки» обсудили меры по сдерживанию новой инфекции и устранению экономических последствий пандемии.

Онлайн встреча была закрыта для представителей прессы.

Ранее стало известно, что перед саммитом Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.