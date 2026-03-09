Размер шрифта
Наука

Ученая предупредила об опасности ароматических свечей

Conv: ароматические свечи выделяют вещества, связанные с воспалением и раком
Aleksandra Suzi/Shutterstock/FOTODOM

Горящие свечи выделяют в воздух большое количество ультрамелких частиц и химических соединений, способных проникать глубоко в легкие. Эти соединения связаны с воспалением и повышенным риском некоторых заболеваний, включая рак. Об этом рассказала изданию The Conversation (Conv) постдокторант в области общественного здравоохранения Орхусского университета Карин Лаурсен.

В экспериментах ученые использовали специальные камеры с контролируемым микроклиматом, чтобы сравнить, как на качество воздуха в помещении влияют горящие свечи и приготовление пищи — например, запекание мяса в духовке. Оказалось, что в ходе обоих процессов выделяется значительное количество загрязняющих частиц, однако при использовании свечей их концентрация была значительно выше.

Кроме того, частицы от свечей оказались намного меньше по размеру. При готовке образовывались частицы примерно 80 нанометров, тогда как при горении свечей — около семи-восьми нанометров. Такие ультрадисперсные частицы легче проникают глубоко в дыхательные пути.

По словам исследователей, из-за своего размера они способны достигать альвеол — мельчайших структур легких, где происходит газообмен, — а затем попадать в кровоток. Через кровь такие частицы могут распространяться по организму и достигать сердца и мозга.

Помимо сажи в воздухе обнаруживались и другие вещества, включая диоксид азота и полициклические ароматические углеводороды. Эти соединения связаны с воспалительными процессами и повышенным риском некоторых заболеваний, включая рак.

«Размер и химический состав частиц от свечей во многом напоминают загрязнение от выхлопных газов дизельных двигателей, которые ассоциируются с повышенным риском сердечно-сосудистых и легочных заболеваний», — отметили ученые.

Чтобы снизить влияние свечей на качество воздуха в помещении, специалисты советуют зажигать их реже, использовать меньшее количество одновременно и после этого обязательно проветривать комнату. Кроме того, свечи не рекомендуется зажигать рядом с людьми, страдающими заболеваниями дыхательной системы.

Ранее ученые устранили одну из помех в лечении агрессивного рака легких.

 
