В США назвали операцию против Ирана «полной катастрофой»

Война США и Израиля с Ираном стала «полной катастрофой» для США и Израиля, поэтому американцам не стоит верить заявлениям о том, что Иран «практически разгромлен». Об этом в соцсети X написал американский военный аналитик и бывший офицер армии США Дэвид Пайн.

Аналитик прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета о том, что американцы успешно ведут операцию против Ирана. По словам Пайна, не стоит верить «этой военной пропаганде».

«Трамп и Хегсет утверждают, что война в значительной степени выиграна, а Иран практически разгромлен и не способен эффективно сопротивляться. Если это правда, то как Ирану удалось отключить практически всю электроэнергию в Тель-Авиве? Не верьте всей этой военной пропаганде, которую они постоянно рассказывают. Эта война стала полной катастрофой для США, Израиля и наших ближневосточных союзников», — отметил Пайн.

6 марта президент США Дональд Трамп отметил, что США и Иран могут достичь соглашения только после полной капитуляции Тегерана. В администрации президента США пояснили, что Трамп «сам решит, когда от Ирана больше не исходит угроза». Также американский президент подчеркнул, что операция США против Ирана будет идти «столько, сколько потребуется».

8 марта объединенное центральное командование американских ВМС сообщило, о том, что США потеряли седьмого военнослужащего. Однако Корпус стражей исламской революции заявлял, что Иран ликвидировал и ранил 560 американских военных.

Ранее в США спрогнозировали ликвидацию нового верховного лидера Ирана.