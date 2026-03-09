Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

В США назвали операцию против Ирана «полной катастрофой»

Аналитик Пайн: война с Ираном стала полной катастрофой для США и Израиля
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

Война США и Израиля с Ираном стала «полной катастрофой» для США и Израиля, поэтому американцам не стоит верить заявлениям о том, что Иран «практически разгромлен». Об этом в соцсети X написал американский военный аналитик и бывший офицер армии США Дэвид Пайн.

Аналитик прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета о том, что американцы успешно ведут операцию против Ирана. По словам Пайна, не стоит верить «этой военной пропаганде».

«Трамп и Хегсет утверждают, что война в значительной степени выиграна, а Иран практически разгромлен и не способен эффективно сопротивляться. Если это правда, то как Ирану удалось отключить практически всю электроэнергию в Тель-Авиве? Не верьте всей этой военной пропаганде, которую они постоянно рассказывают. Эта война стала полной катастрофой для США, Израиля и наших ближневосточных союзников», — отметил Пайн.

6 марта президент США Дональд Трамп отметил, что США и Иран могут достичь соглашения только после полной капитуляции Тегерана. В администрации президента США пояснили, что Трамп «сам решит, когда от Ирана больше не исходит угроза». Также американский президент подчеркнул, что операция США против Ирана будет идти «столько, сколько потребуется».

8 марта объединенное центральное командование американских ВМС сообщило, о том, что США потеряли седьмого военнослужащего. Однако Корпус стражей исламской революции заявлял, что Иран ликвидировал и ранил 560 американских военных.

Ранее в США спрогнозировали ликвидацию нового верховного лидера Ирана.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!