Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Пассажирский автобус сбил 11-летнюю девочку в российском городе

В Ставрополе пассажирский автобус сбил 11-летнюю девочку
Telegram-канал Госавтоинспекция Ставрополья

В Ставрополе девочку, переходившую дорогу, сбил автобус. Об этом сообщает Госавтоинспекции Ставропольского края.

Инцидент произошел 8 марта на улице Тухачевского. Предварительно, 57-летняя водитель пассажирского автобуса ПАЗ не уступила дорогу и наехала на летнюю 11-летнюю школьницу, которая в этот момент переходила проезжую часть через пешеходный переход.

В результате ребенка с травмой бедра доставили в больницу. Медики оказали ей необходимую помощь и отпустили девочку на амбулаторное лечение.

Больше никто во время столкновения не пострадал. Выяснилось, что за последние два года водителя дважды привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в Иркутске машина влетела в толпу детей, и это попало на видео.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!