Пассажирский автобус сбил 11-летнюю девочку в российском городе

В Ставрополе девочку, переходившую дорогу, сбил автобус. Об этом сообщает Госавтоинспекции Ставропольского края.

Инцидент произошел 8 марта на улице Тухачевского. Предварительно, 57-летняя водитель пассажирского автобуса ПАЗ не уступила дорогу и наехала на летнюю 11-летнюю школьницу, которая в этот момент переходила проезжую часть через пешеходный переход.

В результате ребенка с травмой бедра доставили в больницу. Медики оказали ей необходимую помощь и отпустили девочку на амбулаторное лечение.

Больше никто во время столкновения не пострадал. Выяснилось, что за последние два года водителя дважды привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

