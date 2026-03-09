Эксперт рассказал, на сколько подорожает отпуск для россиян

Эксперт Акрамов: отпуск для россиян этим летом подорожает на 12%

Декан факультета туризма и гостеприимства Института евразийских и восточных исследований РГГУ Александр Акрамов рассказал ТАСС, что этим летом отпуск для россиян подорожает в среднем на 8 — 12% по сравнению с прошлым сезоном.

«Если сравнивать летний сезон 2026 года с летом 2025, можно говорить об умеренном росте стоимости отдыха — в среднем на 8-12%», — отметил Акрамов.

Он добавил, что такой уровень роста цен в целом соответствует инфляции в секторе услуг и росту издержек туристической отрасли.

Так, цены на гостиницы в южных регионах России выросли на 10-15% по сравнению с 2025 годом. Однако в целом темпы роста цен замедлились.

Традиционно, цены больше всего выросли на популярных российских курортах — на черноморском побережье в Крыму, Геленджике, Сочи. Также отдых подорожал в курортах и санаториях Кавказа, а также на Байкале, Алтае и Камчатке.

4 марта агрегатор Турвизор сообщал, что количество проданных летних туров в январе выросло почти в четыре раза по сравнению с декабрем и по итогам февраля вырастет еще. Основным направлением продаж является Турция. На турецкие курорты приходится каждый второй (50,7%) от всех проданных туров с вылетами из российских аэропортов в июне — августе 2026 года.

Средняя стоимость тура в Турцию составляет 245 тысяч рублей на двоих за 9 дней отдыха. Для сравнения: средний чек аналогичного по параметрам тура в Турцию годом ранее составлял менее 200 тысяч рублей.

