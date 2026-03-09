Размер шрифта
Российский парашютист зацепился за ветки и застрял на дереве

В Томской области спасатели помогли парашютисту, застрявшему на дереве
Томская Областная Поисково-Спасательная Служба/VK

В Томской области парашютист при приземлении зацепился за ветви и застрял на дереве. Об этом сообщила региональная поисково-спасательная служба на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел днем 7 марта в районе аэродрома Головино. На место направили специалистов поисково-спасательного отряда «Центральный».

«Спасатели <...> с помощью лестницы и альпинистского снаряжения забрались на дерево и спустили пострадавшего при помощи спасательной петли «Косынка» и альпинистской веревки на землю», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что медицинская помощь парашютисту не потребовалась.

11 декабря прошлого года издание Daily Mail написало, что в Австралии парашют мужчины зацепился за хвост самолета во время прыжка. Воздушное судно Cessna Caravan, на борту которого находились 17 человек, вылетело из аэропорта Талли. Парашютисты собирались сформировать 16-стороннюю фигуру на высоте 4,5 км.

Однако первый же человек, который должен был выпрыгнуть из самолета, столкнулся с проблемой. Ручка его запасного парашюта зацепилась за закрылок крыла, что привело к непреднамеренному раскрытию. После этого парашют намотался на хвостовую часть воздушного судна, и мужчина остался висеть под фюзеляжем.

После этого 13 парашютистов все же покинули самолет, еще два человека наблюдали за ситуацией из дверного проема. Оказавшийся в ловушке спортсмен не растерялся и с помощью крючкового ножа перерезал 11 строп и освободился, впоследствии раскрыв основной парашют. Мужчина успешно приземлился, получив только порезы и синяки.

Ранее в Тюменской области парашютист приземлился на высоковольтные провода и выжил.

 
