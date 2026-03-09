Размер шрифта
Наука

Болезнь Альцгеймера может начинаться с воспаления кожи, выяснили ученые

medRxiv: связанные с болезнью Альцгеймера гены наиболее активны в коже
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

Болезнь Альцгеймера может начинаться не в мозге, а в других органах — например, в коже, легких или кишечнике. К такому выводу пришли исследователи из Университета Индианы, проанализировав генетические факторы риска заболевания. Результаты работы опубликованы на сервере препринтов medRxiv.

Традиционно считается, что болезнь Альцгеймера развивается непосредственно в мозге. Чтобы опровергнуть эту теорию, ученые провели анализ около 1000 генов, варианты которых связаны с повышенным риском заболевания. Оказалось, что эти гены проявляют наибольшую активность не в клетках мозга, а в других тканях организма — в коже, легких, органах пищеварительной системы, селезенке и различных иммунных клетках крови.

«Многие из этих генов участвуют в работе иммунной системы и особенно активны в так называемых барьерных тканях. К ним относятся кожа, дыхательные пути и кишечник — органы, которые постоянно контактируют с микробами, аллергенами и токсинами и часто запускают воспалительные реакции», — отметили ученые.

По мнению авторов исследования, это может означать, что болезнь Альцгеймера начинается с хронического воспаления в периферических органах. Иммунные реакции в этих тканях приводят к выработке сигнальных молекул — цитокинов. Эти вещества могут попадать из крови в мозг и постепенно повреждать связи между нервными клетками.

С возрастом этот процесс может усиливаться. Ученые отмечают, что гематоэнцефалический барьер — защитная система, отделяющая мозг от крови, — со временем становится более проницаемым. В результате воспалительные молекулы легче проникают в мозг и могут запускать процессы, связанные с ухудшением памяти.

Анализ также показал, что наиболее высокая активность генов риска наблюдается у людей в возрасте 55-60 лет. Это может означать, что воспалительные процессы в среднем возрасте способны влиять на развитие болезни спустя десятилетия.

Если эта гипотеза подтвердится, подходы к профилактике заболевания могут измениться. Например, некоторые исследования уже показывают, что вакцинация в среднем возрасте может снижать риск болезни Альцгеймера. Так, у людей, получивших вакцину против опоясывающего лишая после 50 лет, вероятность развития заболевания в пожилом возрасте оказалась примерно на 50% ниже.

Ранее ученые выяснили, почему болезнь Альцгеймера быстрее развивается у женщин.

 
