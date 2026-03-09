Размер шрифта
Названа причина, из-за которой Месси не вернулся в «Барселону»

Экс-тренер «Барселоны» Хави заявил, что Месси не вернулся в клуб из-за Лапорты
Sam Navarro-Imagn Images/Reuters

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что возвращение аргентинского нападающего Лионеля Мессии в команду сорвалось из-за президента клуба Жоана Лапорты. Его слова приводит Diario Sport.

«Президент начал переговоры по контракту с отцом Лео, и у нас даже было разрешение от руководства лиги. Но в итоге именно президент все остановил. Лапорта сказал мне буквально следующее: если Лео вернется, против него начнут настоящую войну, и он не может себе этого позволить», — рассказал он.

Форвард покинул каталонский клубом летом 2021 года.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Месси выиграл 35 трофеев в составе «Барселоны», шесть титулов он завоевал со сборной Аргентины, а также три были ему вручены в «ПСЖ». С 2023 года он выступает в составе американского «Интер Майами».

Ранее стало известно, сколько Месси получает в «Интер Майами».

 
