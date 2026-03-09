В ОАЭ при падении обломков после работы ПВО пострадали люди

В Абу-Даби при падении обломков после работы ПВО пострадали два человека

В Абу-Даби два человека пострадали в результате падения обломков после работы сил противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата, передает РИА Новости.

«Компетентные органы в Абу-Даби отреагировали на два инцидента, которые произошли из-за падения обломков в двух местах. В результате первого инцидента легкие ранения получил гражданин Иордании, при втором инциденте гражданин Египта получил ранения средней степени тяжести», — говорится в публикации.

До этого Иран официально подтвердил удар беспилотного летательного аппарата по отелю Marina в туристическом районе Дубая. В здании находились американские военнослужащие.

7 марта иранский беспилотник врезался в небоскреб 23 Marina в Дубае. Здание насчитывает 90 этажей. По предварительным данным, на одном из уровней могли находиться сотрудники ЦРУ.

Сообщается также, что обломки упали на мост Дубай-Хиллс, из-за чего загорелся автомобиль. Официальной информации о последствиях инцидента и возможных пострадавших пока нет.

Ранее Иран извинился за удары по соседям.