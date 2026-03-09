Размер шрифта
Диджея из Барнаула арестовали в Таиланде за наркоторговлю

Baza: диджея Петухова задержали в Таиланде из-за наркотиков
Telegram-канал Baza

Барнаульского диджея Антона Петухова задержали в Таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, сотрудники местных правоохранительных органов остановили Петухова, когда тот был за рулем в состоянии наркотического опьянения. Во время обыска на острове Пханган у диджея обнаружили более 130 граммов запрещенных веществ.

Как отмечает Baza, среди изъятого был синтетический препарат, с которым тайские силовики еще ни разу не сталкивались.

Антон Петухов проживает в Таиланде с 2012 года, где работал диджеем. Полиция утверждает, что его профессия была прикрытием для наркоторговли. По их данным, именно в клубах он находил клиентов и давал дальнейшие указания для поиска закладок.

В феврале стример и треш-блогер Эль Капитан (настоящее Юрий Кузнецов) получил 10,5 лет колонии строгого режима по делу о наркотиках.

Прокуратура Петроградского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Кузнецова. Его признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Ранее Глеба из «Три дня дождя» отправили в рехаб.

 
