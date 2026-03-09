В Финляндии призвали Зеленского заключить мир с Россией из-за событий в Иране

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит рассмотреть возможности заключения мира с Россией, так как конфликт США, Израиля и Ирана может затянуться. Об этом в соцсети X написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Политик отметил, что президент Украины Владимир Зеленский уже высказывал опасения по поводу того, что поддержка Украины снизится из-за военных действий США и Израиля против Ирана. И теперь главе киевского режима стоит пойти на переговоры с Москвой, считает Мема.

«Поскольку никто не знает, как долго продлится конфликт, Зеленскому всерьез стоит рассмотреть возможность переговоров с Россией. Но он этого делать не будет, потому что пообещал сражаться до последнего украинца», — отметил он.

В марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины могут возникнуть проблемы с получением ракет и вооружений из-за конфликта на Ближнем Востоке. Издание Bloomberg также написало, что эскалация на Ближнем Востоке снижает вероятность получения Украиной американских ракет «Томагавк», может оживить интерес к российским энергоносителям, а также перенаправить ресурсы для обороны Украины на другие задачи.

Также министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что война на Ближнем Востоке не должна отвлекать Европу от конфликта на Украине.

