Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

В Финляндии призвали Зеленского заключить мир с Россией из-за событий в Иране

Политик Мема: Зеленскому стоит всерьез рассмотреть возможность переговоров с РФ
Telegram-канал «Armando Mema Eurodeputy»

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит рассмотреть возможности заключения мира с Россией, так как конфликт США, Израиля и Ирана может затянуться. Об этом в соцсети X написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Политик отметил, что президент Украины Владимир Зеленский уже высказывал опасения по поводу того, что поддержка Украины снизится из-за военных действий США и Израиля против Ирана. И теперь главе киевского режима стоит пойти на переговоры с Москвой, считает Мема.

«Поскольку никто не знает, как долго продлится конфликт, Зеленскому всерьез стоит рассмотреть возможность переговоров с Россией. Но он этого делать не будет, потому что пообещал сражаться до последнего украинца», — отметил он.

В марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины могут возникнуть проблемы с получением ракет и вооружений из-за конфликта на Ближнем Востоке. Издание Bloomberg также написало, что эскалация на Ближнем Востоке снижает вероятность получения Украиной американских ракет «Томагавк», может оживить интерес к российским энергоносителям, а также перенаправить ресурсы для обороны Украины на другие задачи.

Также министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что война на Ближнем Востоке не должна отвлекать Европу от конфликта на Украине.

Ранее Мема рассказал, почему Зеленскому стоит скорее заключить мир с Россией.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!