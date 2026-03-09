Дмитриев заявил, что с повышением цен на нефть «голос России звучит громче»

Влияние России увеличивается с ростом стоимости нефти выше $100 за баррель. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

«Нефть выше $100 — и голос России в мировой экономике и геополитике звучит еще громче. Реальность вновь берет свое: игнорировать Россию невозможно», — написал он.

По его словам, Россия является системообразующим поставщиком энергии, без которого невозможны глобальная стабильность и устойчивая модель мирового роста.

Странам Европы придется заплатить колоссальную цену за свои ошибки, считает Дмитриев.

Цена нефти Brent достиноа максимума с июля 2022 года. Рост, превысивший 20-50% за короткий срок, вызван обострением конфликта на Ближнем Востоке, ударами по нефтяной инфраструктуре и рисками блокировки Ормузского пролива, через который идут поставки.

До этого участник рабочей группы Госдумы, экс-член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Епифанова заявила, что если цена барреля Brent будет держаться на уровне $100-110 в течение квартала и более, в мире могут возникнуть риски рецессии.

Ранее Кирилл Дмитриев прогнозировал рост цен на нефть выше $100 на фоне кризиса на Ближнем Востоке.