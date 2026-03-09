Интернет не работает в Иране уже десятый день

Интернет отключен в Иране уже десятый день

Интернет практически полностью отключен в Иране уже десятый день. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

«Отключение интернета в Иране продолжается уже десятый день. После 216-го часа работы скорость интернета составляет 1% от обычного уровня. По мере обострения региональных конфликтов около 90 миллионов иранцев лишены доступа к глобальному интернету из-за ограничений, введенных государством», — говорится в сообщении.

С 28 февраля — после начала американских и израильских ударов по стране — трафик в Исламской республике упал до почти 1% и продолжает оставаться на этом уровне. Кроме того, на фоне американо-израильских атак возникли перебои с мобильной связью.

По данным NetBlocks, иранская общественность остается в изоляции, при этом официальные лица и государственные СМИ сохраняют доступ к интернету.

Ранее сообщалось, что Иран планирует навсегда отключиться от глобального интернета.