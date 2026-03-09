Сотрудники МЧС потушили пожар на складе в Краснодаре

МЧС по Кубани: специалисты ликвидировали открытое горение на складе в Краснодаре

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Краснодаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на складе в Краснодаре», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала 112, сгоревшее в Краснодаре здание — магазин «Светофор».

Пожар на складе, расположенном на улице Российской в Краснодаре, произошел 9 марта. Региональное управление МЧС России сообщило, что пламя распространилось на площади 2500 квадратных метров.

Предварительно, в результате возгорания никто не пострадал. Над ликвидацией пожара работали 53 сотрудника экстренных служб и 11 единиц специальной техники.

Прокуратура организовала проверку по факту происшествия.

