Сотрудники МЧС потушили пожар на складе в Краснодаре

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Краснодаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на складе в Краснодаре», — говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала 112, сгоревшее в Краснодаре здание — магазин «Светофор».
Пожар на складе, расположенном на улице Российской в Краснодаре, произошел 9 марта. Региональное управление МЧС России сообщило, что пламя распространилось на площади 2500 квадратных метров.
Предварительно, в результате возгорания никто не пострадал. Над ликвидацией пожара работали 53 сотрудника экстренных служб и 11 единиц специальной техники.
Прокуратура организовала проверку по факту происшествия.
