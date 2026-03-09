Следовавший в Екатеринбург самолет приземлился в Казани из-за неисправности

112: рейс Казань — Екатеринбург вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси

Пассажирский самолет, следовавший из Казани в Екатеринбург, вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

В материале уточняется, что воздушное судно принадлежит компании Red Wings. Экипаж самолета принял решение вернуться в Казань из-за неисправности шасси, выяснили журналисты.

«Пострадавших нет, самолет благополучно сел», — подчеркивается в публикации.

Из нее следует, что на борту находились 85 пассажиров.

8 марта пассажирский самолет, следовавший по маршруту Тюмень — вьетнамский город Нячанг, подал сигнал бедствия. Как написал Telegram-канал Mash, в прошлом данный лайнер дважды совершал экстренные посадки в связи с отказом двигателя.

В пресс-службе компании Azur Air, которой принадлежит воздушное судно, заявили об успешном приземлении самолета в Мьянме. Всего на борту находились 10 членов экипажа и 336 пассажиров, никто из них не пострадал.

Ожидается, что пассажиры рейса Тюмень — Нячанг продолжат полет на резервном самолете. Его подготовка к вылету началась после того, как основной лайнер сел в аэропорту в столице Мьянмы.

