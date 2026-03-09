Египетский фунт рухнул на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Египетский фунт обвалился до исторического минимума на фоне конфликта в Иране

Египетский фунт показал рекордное падение с момента девальвации два года назад на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Курс валюты Египта опустился до 52,2 фунта за доллар — самый низкий показатель, когда-либо зарегистрированный. Давление на валюту нарастало с февраля на фоне растущей вероятности конфликта на Ближнем Востоке.

Фондовый рынок Египта также понес потери: индекс EGX30 упал почти на 1,6%, а с начала месяца потери составили около 5%.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее турбизнес пожаловался на колоссальные убытки из-за конфликта на Ближнем Востоке.