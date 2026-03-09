Размер шрифта
Глеба из «Три дня дождя» отправили в рехаб

Сестра Глеба из «Три дня дождя» сообщила, что ее брата отправили в рехаб
Пресс-служба артиста

Сестра Глеба из «Три дня дождя» Ева Снегирева сообщила в Telegram-канале, что его брата положили в рехаб.

Снегирева объяснила, что госпитализация была необходима для лечения ментального здоровья артиста. Девушка назвала отправку в больницу вынужденной мерой. Сестра певца уточнила, что все концерты состоятся, а Глеб принял решение о кодировке.

«И сейчас он проходит детокс, потом стадию кодировки, и все концерты будут. Так что без паники», — поделилась сестра музыканта.

Снегирева рассказала, что решение о госпитализации принималось между солистом «Три дня дождя» и его родителями.

«Верим в кодировку. Вообще, если честно, я сама, прежде чем бросить, завязать с алкоголем, с нетрезвым образом жизни, прошла через кодировку, через врача-нарколога, психолога. Поэтому производится такая, получается, некоторая манипуляция, которая дает точку отчета, точку, как бы сказать, такой некоторый толчок к дальнейшей трезвой жизни. Вот, и исключительное решение Глеба было принять кодировку», — рассказала Снегирева.

Ранее две девушки родили от солиста «Три дня дождя» с разницей в полгода.

 
