На Украине рассказали, общается ли Зеленский с Залужным

РБК-Украина: между Зеленским и Залужным нет постоянной коммуникации

Между президентом Украины и бывшим главнокомандующим ВСУ, действующим послом в Лондоне Валерией Залужным нет постоянной коммуникации. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на окружение как Зеленского, так и Залужного.

«Сейчас между Зеленским и Залужным нет никакой постоянной коммуникации — это подтверждают собеседники РБК-Украина с обеих сторон. Разве что официоз — когда президент Украины посещает Лондон или останавливается там транзитом, в аэропорту его, как положено, встречает посол», — пишет издание.

Также по информации СМИ, ничего в отношениях Залужного и Зеленского не изменила и встреча в январе.

12 января газета The Washington Post написала, что Залужный является наиболее вероятной альтернативой Зеленскому на посту президента страны. Также Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал данные опроса, в котором Зеленский уступил Залужному в рейтинге доверия среди украинцев.

В феврале издание РБК-Украина сообщило, что, по данным закрытой социологии, Зеленский победил бы Залужного во втором туре, но уступил бы ему во втором.

Также в феврале Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления 2023 года.

9 марта агентство ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщило, что Зеленский пытается снизить уровень популярности Залужного.

