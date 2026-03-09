Размер шрифта
Доходы Ильи Лагутенко в России выросли вдвое

SHOT: российские доходы Ильи Лагутенко за 2025-й выросли почти до ₽40 млн
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Доходы лидера группы «Мумий Тролль» 57-летнего Ильи Лагутенко в 2025 году в России выросли практически вдвое, достигнув отметки почти в ₽40 млн. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на SHOT.

Отмечается, что Лагутенко сохранил бизнес в России после отъезда из страны в 2022 году. Его компания «Лагуна» занимается продажей музыкальных записей. В последние три года чистая прибыль компании стабильно растет.

Так, в 2023 году прибыль составила ₽7,7 млн, в 2024-м — уже ₽15,3 млн, а 2025 год «Лагуна» закрыла с чистой прибылью в ₽38,9 млн.

30 октября издание «Абзац» сообщало, что Лагутенко расширил линейку брендированной продукции, начав продавать елочные игрушки.

Лагутенко продлил право на товарный знак до 2035 года. Совсем недавно его ассортимент расширился, в него добавили елочные игрушки, носки и редкие кассеты. В сентябре также были представлены футболки с новыми принтами.

Ранее в России потребовали признать лидера группы «Мумий Тролль» иноагентом.

 
