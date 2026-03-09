Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Самолет из Дохи вылетел в Москву впервые с 28 февраля

Первый за почти девять суток пассажирский рейс прибудет из Дохи в Москву 9 марта
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Рейс Доха — Москва приземлится в российской столице в 18:00 мск. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту Шереметьево.

Отмечается, что самолет компании Qatar Airways вылетел из международного аэропорта Хамад в Катаре в 10:19.

Это будет первый за почти девять суток пассажирский рейс, который прибудет в Москву из Катара. Утром 9 марта эту информацию подтвердили в посольстве России в Катаре.

Как сообщили в диппредставительстве, при формировании списка пассажиров авиакомпания отдала приоритет семьям с детьми, пожилым людям, а также тем, кто нуждается в срочной медицинской помощи. Кроме того, на попадание в список могут рассчитывать пассажиры, которым не удалось покинуть Доху 28 февраля.

Также в посольстве РФ сообщили, что в настоящее время прорабатывают выезд российских туристов и пассажиров круизных лайнеров из Катара через Саудовскую Аравию.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее сообщалось, что более 3 тыс. российских туристов не могут покинуть Шри-Ланку из-за обострения на Ближнем Востоке.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!