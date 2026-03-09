Размер шрифта
В России вырос спрос на MP3-плееры

Baza: спрос на MP3-плееры в РФ вырос в феврале на 23%
Shutterstock/FOTODOM

В России в феврале спрос на MP3-плееры вырос на 23%. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Авторы публикации в качестве причины называют ограничения на стриминговых платформах с 1 марта.

«Любители музыки начали возвращаться к давно забытым карманным проигрывателям на фоне поправок в законе о пропаганде наркотиков — с 1 марта исполнители и лейблы могут получить штраф за упоминание запрещенных веществ в своих треках», — говорится в сообщении.

В результате пользователи стали возвращаться к старым MP3-плеерам — использование устройств гарантирует, что песни и альбомы не будут удалены или изменены без ведома владельцев плееров.

Ради этого люди готовы мириться с некоторыми неудобствами, например необходимостью регулярно подключать устройство к компьютеру и вручную загружать музыку.

Отмечается, что 80% пользователей выбирают винтажные модели начала нулевых. Средняя стоимость такого устройства составляет 6300 рублей.

24 декабря аудиобренд Innioasis представил портативный медиаплеер Y1, дизайн которого отсылает к iPod Classic с фирменным колесом прокрутки. В отличие от оригинального устройства Apple, новинка использует современные интерфейсы и не привязана к закрытой программной экосистеме.

Ранее в России зафиксировали резкий всплеск нелегальных продаж iPhone.

 
