Безос купил несколько участков на острове, известном как «бункер миллиардеров» во Флориде

РИА Новости: миллиардер Безос купил несколько участков в «бункере миллиардеров»
Joshua Roberts/Reuters

Американский миллиардер, основатель компании Amazon Джефф Безос купил несколько участков на острове во Флориде, известном, как «бункер миллиардеров». Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, общая стоимость участков составляет $339 млн. Три из участков Безоса находятся рядом с участками создателя Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Platforms Inc. Марка Цукерберга.

Отмечается, что Безос купил четыре участка на частном острове Индиан-Крик в заливе Бискейн, расположенном к северу от города Майами-Бич. Бизнесмен приобрел участки с середины 2023 года по июнь 2025 года. Общая площадь трех из них составляет около 26 тысяч квадратных метров.

Еще двумя участками, стоимость которых составляет $147 млн, Безос владеет через фонды Palm Trust и Cape Trust. С участком стоимостью $105 млн предприниматель связан через сеть посредников.

3 марта агентство Bloomberg сообщило, что Марк Цукерберг с супругой Присциллой Чан купили особняк за $170 млн в Майами на частном острове Индиан-Крик в заливе Бискейн и тем самым побили рекорд по цене недвижимости в округе Майами-Дейд.

Цукерберг, состояние которого оценивается в $231 млрд, стал очередным миллиардером из Силиконовой долины, купившим дорогой дом в Майами после того, как в Калифорнии предложили ввести «налог для богатых». Особняками там же владеют соучредитель Alphabet Inc. Ларри Пейдж, его коллега Сергей Брин, дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер.

Ранее стало известно, кто продал Эпштейну особняк для встреч с несовершеннолетними жертвами.

 
