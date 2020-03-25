Путин объяснил, почему невозможно оградиться от пандемии
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Президент России Владимир Путин в обращении к нации объяснил, почему Россия не может полностью оградиться от коронавируса.
По его словам, не допустить попадания инфекции в страну невозможно, так как Россия граничит с государствами, охваченными вспышкой новой болезни.
Президент подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом надо работать на опережение.
В своем обращении глава государства объявил следующую неделю нерабочей, предложил дать отсрочку по налогам компаниям малого и среднего бизнеса, увеличить пособия по безработице до 12 тыс. руб., снизить ставку страховых взносов с 30% до 15%.
В России на данный момент зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом, 29 человек вылечились, смертей нет.