Путин объяснил, почему невозможно оградиться от пандемии

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Президент России Владимир Путин в обращении к нации объяснил, почему Россия не может полностью оградиться от коронавируса.

По его словам, не допустить попадания инфекции в страну невозможно, так как Россия граничит с государствами, охваченными вспышкой новой болезни.

Президент подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом надо работать на опережение.

В своем обращении глава государства объявил следующую неделю нерабочей, предложил дать отсрочку по налогам компаниям малого и среднего бизнеса, увеличить пособия по безработице до 12 тыс. руб., снизить ставку страховых взносов с 30% до 15%.

В России на данный момент зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом, 29 человек вылечились, смертей нет.