Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию

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Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию.

«Считаю, что голосование по поправке к Конституции надо перенести», — заявил Путин.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в стране возросло до 658, выздоровели 29 человек.

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