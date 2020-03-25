Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию
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Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию.
«Считаю, что голосование по поправке к Конституции надо перенести», — заявил Путин.
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в стране возросло до 658, выздоровели 29 человек.
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