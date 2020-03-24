Песков подтвердил дату проведения саммита G20 и участие в нем России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что саммит G20 «Большой двадцатки» состоится 26 марта в онлайн режиме, передает РИА «Новости».
По его словам, Москва получила уведомление и готовится к мероприятию.
Ранее сообщалось, что страна-председатель G20 Саудовская Аравия созывает чрезвычайный саммит в режиме онлайн на фоне пандемии коронавируса нового типа.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 438 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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