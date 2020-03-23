Песков: распоряжение мэра Москвы о домашнем режиме затронет аппарат президента

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Указ мэра Москвы, обязывающий пожилых и страдающих хроническими заболеваниями людей соблюдать домашний режим, частично коснется сотрудников администрации президента. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков подчеркнул, что решение выполнить распоряжение мэра будет встречено с пониманием в администрации президента. При этом он напомнил, что указ предусматривает исключение для людей, чья работа связана с руководством.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, обязывающий людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, соблюдать домашний режим в целях недопущения распространения коронавируса нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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