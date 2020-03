Американский сенатор заразился коронавирусом

Американский сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заразился коронавирусом, следует из сообщения в его Twitter.

По имеющейся информации, Пол чувствует себя хорошо и болеет без симптомов. Тест был сделан в качестве меры предосторожности.

Добавляется, что сенатор не знает, где заразился.

Senator Rand Paul has tested positive for COVID-19. He is feeling fine and is in quarantine. He is asymptomatic and was tested out of an abundance of caution due to his extensive travel and events. He was not aware of any direct contact with any infected person.