Встреча контактной группы по Донбассу пройдет в формате видеоконференции
Заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе состоится в формате видеоконференции из-за опасности распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
Плановое заседание группы пройдет с 23 по 25 марта, итоги встреч будут подведены 26 марта, отметил Мирошник. Он пояснил, что решение о смене формата было принято из-за эпидемии коронавируса нового типа.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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