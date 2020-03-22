Встреча контактной группы по Донбассу пройдет в формате видеоконференции

<img src="//img.gazeta.ru/files3/479/13007479/Depositphotos_351959920_l-2015-pic905-895x505-70068.jpg">

Заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе состоится в формате видеоконференции из-за опасности распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Плановое заседание группы пройдет с 23 по 25 марта, итоги встреч будут подведены 26 марта, отметил Мирошник. Он пояснил, что решение о смене формата было принято из-за эпидемии коронавируса нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Украина остановила работу пропускных пунктов в Донбассе

— «Мир с ума сошел»: как страны бывшего СССР борются с пандемией