Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в дезинформации по коронавирусу
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, Китай и Иран распространяют ложные сведения о коронавирусе, пишет РИА «Новости».
«Мы точно видели, как она исходит из таких стран, как Китай, Россия и Иран», — сказал Помпео.
Госсекретарь добавил, что государства пытаются дискредитировать действия американских властей по борьбе с вирусом. По его словам, США «напрямую говорили с этими странами» о том, что так делать нельзя.
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