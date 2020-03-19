Захарова заявила о подготовке Украиной провокации в Крыму

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина готовит провокацию в Крыму, сообщает РИА «Новости».

Она рассказала, что Киев собирается совершить 3 мая «Марш на Крым». Он представляет собой прорыв на полуостров через границу России. По ее словам, провокацию организовывают представители «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в России).

Захарова отметила, что Москва призывает украинские власти отказаться от планирования «Марша».

Она добавила, что ЕС все также ограничивает крымчанам выдачу виз и продолжает политику, противоречащую ключевым международным стандартам в сфере прав человека.

Ранее стало известно, что «Меджлис крымско-татарского народа» (организация запрещена в России)запланировал «Марш на Крым». По словам главы организации Рефата Чубарова, это ненасильственное сопротивление против присоединения полуострова к России. Тем не менее, Чубаров не исключил силового варианта развития событий.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.