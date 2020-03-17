МИД России создал координационный штаб для помощи оставшимся за границей россиянам

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МИД России создал координационный штаб для помощи россиянам, которые остались за рубежом, на фоне введенных иностранными государствами ограничительных мер по коронавирусу. Об этом сказано в заявлении главы ведомства Сергея Лаврова.

В дипведомстве отметили, что российские дипломатические представители должны принять исчерпывающие меры для того, чтобы помочь вернуться российским гражданам на родину.

Уточняется, что координационный штаб будет возглавлять заместитель министра иностранных дел Олег Сыромолотов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В России коронавирусом заразились 114 человек.

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