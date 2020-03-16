«Предсказуемо»: политолог о принятии КС закона о поправке в Конституцию

Политолог Евгений Минченко в комментарии «Газете.Ru» выразил мнение, что решение Конституционного суда об одобрении закона о поправке в главный закон страны было предсказуемым.

«Я думаю, что оно было предсказуемо», — уверен он.

Свое мнение он подкрепил тем, что над созданием закона о поправке в Конституцию работали лучшие российские юристы.

«Тем более, что работали лучшие юридические кадры страны, и, я думаю, что с точки зрения юридической техники там все должно быть корректно, хотя я не специалист по законодательству. Тем не менее, исходя из общей логики, я думаю, что это решение было предсказуемо», — добавил Минченко.