Песков рассказал о разделении полномочий по профилактике коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, каким образом Госсовет и штаб премьер-министра России Михаила Мишустина разделяют полномочия по профилактике коронавируса, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По его словам, Госсовет является рекомендательным органом. Он занимается соответствующей работой в регионах и следит за ситуацией там.
Конечной же точкой сбора информации и принятия решений Песков назвал штаб в правительстве.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, общее число инфицированных на территории России увеличилось до 64 человек.
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