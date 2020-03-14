Президент Мексики запретил подчиненным делать заявления по коронавирусу
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор запретил подчиненным комментировать ситуацию с распространением коронавируса нового типа, сообщает El Universal.
В соответствии с приказом президента, в Мексике должен быть обеспечен единственный канал для распространения информации, касающейся коронавируса. Данная обязанность возложена на заместителя министра здравоохранения Уго Лопеса-Гателля, остальным политикам делать заявления по ситуации запрещается.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 141 тысяч, погибли 5365 человека.
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