В МИД Китая заподозрили США в завозе коронавируса в Ухань

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь высказал предположение, что военные США завезли коронавирус в провинцию Ухань. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он обратился к Соединенным штатам с требованием предоставить данные относительно распространения новой инфекции на их территории. В частности, Лицзянь призвал Вашингтон обнародовать информацию о нулевом пациенте, количестве зараженных и больницах, в которых они проходят лечение.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

По последним данным, заразились более 133 тысяч, погибли 4967 человека, вылечились 70 352.