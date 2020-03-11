Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию

Сенаторы верхней палаты российского парламента почти единогласно проголосовали за принятие закона о поправках в Конституцию. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, на пленарном заседании из 120 голосов 116 было отдано в поддержку законопроекта.

На данный момент его уже направили на рассмотрение региональных парламентов во все 85 субъектов России. Если две трети местных законодательных органов одобрят законопроект, президент отправит его в Конституционный суд.

Законопроект включает положение о русском языке, закреплении социальных гарантий, приоритете основного закона над международными соглашениями. Также обновленная Конституция предусматривает расширение полномочий парламента, введение ограничения для должностных лиц, а также лимитирует количество возможных президентских сроков.

Однако, в соответствии с поправкой, предложенной депутатом Валентиной Терешковой, действующий президент сможет баллотироваться на этот пост вновь, несмотря на его прошлые сроки.

Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.