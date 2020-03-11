Россия и Турция продолжат переговоры по Идлибу 12 марта

Российские и турецкие военные продолжат переговоры по сирийской провинции Идлиб 12 марта, говорится на сайте Министерства национальной обороны Турции.

«Сегодняшний этап переговоров турецкой и российской военной делегации в Министерстве национальной обороны завершен. Переговоры будут продолжены завтра», — отмечает министерство.

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на переговорах 5 марта согласовали введение режима прекращения огня в Идлибе и другие регулирующие меры. Главы государств подчеркнули свое намерение бороться с насилием в Сирии.

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