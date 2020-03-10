Путин заявил о необходимости направить поправку Терешковой в Конституционный суд

Президент России Владимир Путин заявил, что поправки в основной закон надо направить на рассмотрение Конституционного суда России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Комментируя поправку об обнулении президентских сроков, глава государства высказал свое положительное отношение к законопроекту. Однако он уточнил, что, для вступления его в силу, необходимо официальное заключение Конституционного суда о том, что поправка не противоречит основному закону России.

Обнулить президентские сроки предложила депутат от партии «Единая Россия» Валентина Терешкова. Согласно предложенной ею поправке, у действующего главы государства появится право снова избраться на этот пост, несмотря на предыдущие 4 срока.

В Госдуме одобрили инициативу Терешковой.