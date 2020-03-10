Путин заявил о необходимости направить поправку Терешковой в Конституционный суд

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Президент Россия Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 10 марта... Президент Россия Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 10 марта...
Президент Россия Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 10 марта...
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что поправки в основной закон надо направить на рассмотрение Конституционного суда России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Комментируя поправку об обнулении президентских сроков, глава государства высказал свое положительное отношение к законопроекту. Однако он уточнил, что, для вступления его в силу, необходимо официальное заключение Конституционного суда о том, что поправка не противоречит основному закону России.

Обнулить президентские сроки предложила депутат от партии «Единая Россия» Валентина Терешкова. Согласно предложенной ею поправке, у действующего главы государства появится право снова избраться на этот пост, несмотря на предыдущие 4 срока.

В Госдуме одобрили инициативу Терешковой.