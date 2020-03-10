Карелин снял с рассмотрения свою поправку о досрочных выборах в Думу

Депутат от партии «Единая Россия» Александр Карелин снял с рассмотрения внесенную поправку в Конституцию о проведении досрочных парламентских выборов, передает РИА «Новости».

Ранее депутат заявлял, что, если изменения, за которые депутаты проголосуют 10 марта, будут приняты на всероссийском голосовании 22 апреля, парламентарии получат большие полномочия. «Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партии, усилить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте, в Совете Федерации», — сказал Карелин. Он отметил, что в связи с этим было бы честно провести новые выборы.

Отмечается, что 10 марта депутат попросил снять с рассмотрения свою поправку.

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