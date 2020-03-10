Володин сообщил о выступлении Путина в Госдуме 10 марта по поправкам в Конституцию
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин выступит в нижней палате перед депутатами во вторник, 10 марта, в связи с дискуссиями о новых поправках в Конституцию, передает ТАСС.
Пл его словам, глава государства проинформирован о прошедших в Госдуме дискуссиях.
«Президент принял решение прибыть в Государственную думу и выступить сегодня после 15 часов», — сказал Володин.
Ранее президент внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.
«Газета.ру» ведет онлайн-трансляцию рассмотрения поправок в Конституцию в Госдуме.
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