Володин сообщил о выступлении Путина в Госдуме 10 марта по поправкам в Конституцию

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин выступит в нижней палате перед депутатами во вторник, 10 марта, в связи с дискуссиями о новых поправках в Конституцию, передает ТАСС.

Пл его словам, глава государства проинформирован о прошедших в Госдуме дискуссиях.

«Президент принял решение прибыть в Государственную думу и выступить сегодня после 15 часов», — сказал Володин.

Ранее президент внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.

«Газета.ру» ведет онлайн-трансляцию рассмотрения поправок в Конституцию в Госдуме.

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