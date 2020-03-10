Анкара прибегнет к прежней стратегии в Сирии при нарушении московских договоренностей

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара прибегнет к прежней стратегии в Сирии в том случае, если правительственные войска САР начнут продвигаться на северо-запад страны. Об этом сообщает агенство Anadolu.

Глава турецкого МИД отметил, что при нарушении московских договоренностей по Идлибу Анкара предпримет те же шаги, что имели место до последнего визита президента Турции Тайипа Эрдогана в Россию.

5 марта президент Турции Эрдоган провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По их итогам был согласован совместный документ. В нем прописано прекращение боевых действий с 6 марта, создание коридора безопасности шириной шесть км к северу и югу от трассы М4 в Сирии.

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