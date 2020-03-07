Захарова назвала учения НАТО у границ с Россией сбором «ударного кулака»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала информацию о планах НАТО провести военные учения в Европе вблизи с границами России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Учения НАТО Defender Europe-2020 должны пройти на территории ряда государств Европы вдоль западной границы России в апреле-мае 2020 года. Также в учениях принимают участие более 20 тысяч американских военнослужащих и десятки тысяч единиц военной техники.

По словам Захаровой, эти учения станут крупнейшими с окончания «холодной войны».

«Вот и теперь ни в НАТО, ни в Вашингтоне не скрывают, что «потенциальным противником» в рамках данных учений является Россия», — заявила официальный представитель МИД.

Она напомнила, что глава Пентагона Марк Эспер 5 марта сказал, что целью учений является желание послать некий сигнал России, чтобы заставить изменить ее «плохое поведение».

Захарова также отметила, что Россия никому не угрожает, а «ударный кулак» у границы с РФ собирает НАТО.

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