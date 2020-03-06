Нерадько назначен первым замминистра транспорта РФ

close
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главу Росавиации Александра Нерадько первым заместителем министра транспорта РФ. Соответствующее распоряжение появилось на сайте правительства.

«Назначить Нерадько Александра Васильевича первым заместителем министра транспорта Российской Федерации — руководителем Федерального агентства воздушного транспорта», — указано в документе.

Согласно данному распоряжению, Нерадько будет освобожден от занимаемой должности.

С 2000 по 2004 годы он уже занимал должность первого замминистра транспорта России. В 2009 году Нерадько стал руководителем Росавиации.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Глава МЧС и министры транспорта, экологии остались на своих постах

Кабинет Мишустина: кто вошел в новое правительство