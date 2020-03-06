Нерадько назначен первым замминистра транспорта РФ
close
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главу Росавиации Александра Нерадько первым заместителем министра транспорта РФ. Соответствующее распоряжение появилось на сайте правительства.
«Назначить Нерадько Александра Васильевича первым заместителем министра транспорта Российской Федерации — руководителем Федерального агентства воздушного транспорта», — указано в документе.
Согласно данному распоряжению, Нерадько будет освобожден от занимаемой должности.
С 2000 по 2004 годы он уже занимал должность первого замминистра транспорта России. В 2009 году Нерадько стал руководителем Росавиации.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Глава МЧС и министры транспорта, экологии остались на своих постах