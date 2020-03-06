Медведев встретился с Токаевым и Назарбаевым

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил в пятницу на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым интерес москвы к политическим процессам, происходящим в республике.

«Вы упомянули конституционную реформу, которая проходит в России. Большие процессы и в вашей стране развиваются. Мы тоже за ними наблюдаем, изучаем», - цитирует Медведева ТАСС.

«Мы партнеры и должны не только помогать развитию друг друга, но и, в известной степени, учиться некоторым прошедшим этапам или элементам нашего развития», - добавил он.

Россия вступает в новый этап своего развития, заявил в свою очередь Токаев. Он также поздравил Медведева с новым назначением.

Произошла 6 марта и встреча Медведева с Нурсултаном Назарбаевым, передает РИА «Новости».

Замглавы Совбеза РФ рассказал, что на ней обсуждалась и проблема коронавируса.

«Мы с вами работаем давно, всегда находили общий язык и взаимопонимание, - обратился Назарбаев к Медведеву. - Как вам известно, я сложил полномочия президента. Сейчас я по закону имею статус председателя Совета безопасности. Так что мы с вами снова коллеги. Давайте работать, обмениваться мнениями по вопросам внешней политики»,— сказал господин Назарбаев.