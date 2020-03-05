Лукашенко вручил Матвиенко орден Франциска Скорины
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил орден Франциска Скорины председателю Совета Федерации Федерального собрания России Валентине Матвиенко, передает ТАСС.
Матвиенко удостоена ордена «за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Белоруссией и Россией».
Указ о награждении был подписан еще в преддверии 70-летнего юбилея Матвиенко весной 2019 года.
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