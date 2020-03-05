Лукашенко вручил Матвиенко орден Франциска Скорины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил орден Франциска Скорины председателю Совета Федерации Федерального собрания России Валентине Матвиенко, передает ТАСС.

Матвиенко удостоена ордена «за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Белоруссией и Россией».

Указ о награждении был подписан еще в преддверии 70-летнего юбилея Матвиенко весной 2019 года.

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