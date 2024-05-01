Тысячи пчел построили гигантский улей в стене жилого дома

В Северной Каролине семью атаковали пчелы, поселившиеся в стене в детской комнате. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел в городе Шарлотт в штате Северная Каролина, трехлетняя девочка стала жаловаться родителям на странный шум в своей комнате. Мать и отец не поверили дочери, но в один из дней заметили большое скопление пчел на стене детской спальни.

Они пригласили специалиста по борьбе с насекомыми, который разобрал стену и обнаружил в ней огромный пчелиный улей. Насекомые проникли в дом через отверстие на чердаке, улей пчелы строили почти восемь месяцев.

Пчеловоду удалось выманить из укрытия более 50 тысяч пчел и извлечь из стены 45 кг сот.

До этого сообщалось, что в США тысячи пчел оказались на свободе после того, как перевернулся грузовик, перевозивший ульи. На место происшествия были вызваны специалисты, которые поймали рой насекомых.

Ранее новосибирские подростки украли улей с пчелами на Алтае, чтобы привезти родителям мед.