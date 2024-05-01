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В Госдуме назвали способ очистить Рунет от треш-стримов

Депутат Говырин призвал найти заказчиков треш-стримов в России

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Shutterstock

Депутат Госдумы Алексей Говырин прокомментировал ситуацию со стримершей из Донецка Busya18plus, которую полиция проверит после высказываний о военнослужащих РФ. В беседе с News.ru он назвал способ очистить Рунет от треш-стримов.

По словам депутата, важно найти и наказать заказчиков — тех, кто «взращивает» таких блогеров, и отбить желание у тех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счет издевательств над другими, унижений и оскорблений.

«Уверен, что в ходе организованных проверок будут найдены истоки таких ужасных стримеров и стримерш. Интернет надо «чистить» от фото и видео с жестокостью, насилием, оскорблениями», — сказал он.

Поступки, которые треш-стримеры совершают на камеру, по мнению Говырина, наносят вред не только психическому здоровью зрителей, но и образу всей страны, поэтому властям нельзя оставаться в стороне от этой проблемы.

Накануне в Пензе голого треш-стримера задержали за оскорбление военных.

Ранее вышедшая замуж за приемного сына певица подала на развод.

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