Стало известно, жители какой европейской страны платили больше других за газ

Граждане Молдавии в прошлом году платили за газ почти больше всех в Европе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на публикацию эксперта молдавского Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслава Ионицэ.

«Хоть где-то мы первые. По данным Евростата, во второй половине 2023 года молдаване заплатили один из самых высоких тарифов на природный газ в Европе и самый высокий в регионе», — пишет он.

Согласно статистике, Молдавия заняла седьмое место среди европейских стран по этому показателю. В июле — декабре молдаване платили за энергоноситель €0,082 за кВт-ч.

За два года цены на газ и электроэнергию в Молдавии значительно выросли. Это спровоцировало кризис в стране, который привел к скачку инфляции. По итогам 2023 года рост потребительских цен превысил 30%.

До этого стало известно, когда «Молдовагаз» планирует вернуться к закупкам газа у «Газпрома».

Ранее сообщалось о подорожании газа в Европе по тогам апреля.