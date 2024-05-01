Байдена упрекнули в боязни противостоять студенческим протестам в Нью-Йорке

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон в своем аккаунте в соцсети X упрекнул президента США Джо Байдена в том, что он боится противостоять студенческим протестам в Нью-Йорке.

«Посреди полного хаоса в Колумбийском университете Джо Байден просто испарился», — отметил Джонсон.

Он добавил, что Байден просто боится посмотреть проблеме в глаза.

До этого Джонсон заявлял, что в Соединенных Штатах могут привлечь бойцов Национальной гвардии для разгона студенческих демонстраций в поддержку Палестины.

Также в Колумбийском университете пригрозили исключением захватившим корпус студентам.

Студенты разбили окна и заняли Гамильтон-холл вскоре после полуночи 30 апреля. Они развесили баннер с надписью «Хиндс-холл» (Hinds-hall), переименовав здание в честь шестилетнего палестинского ребенка, чья жизнь трагически оборвалась в секторе Газа.

Ранее палестинские беженцы поблагодарили американских студентов за поддержку.